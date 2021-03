Capitals vs. Bruins FREE LIVE STREAM (03/03/21): How one can watch NHL Hockey On-line, Reddit HD TV Streaming

The Washington Capitals (12-5-4) seek advice from the Boston Bruins (12-5-2) Wednesday for a 7 p.m. ET puck drop at TD Lawn. Under, we analyze the Capitals-Bruins odds and features, with NHL alternatives and predictions.

Washington Capitals (12-5-4) at Boston Bruins (12-5-2)

NHL Hockey: Wednesday, March 3, 2021 at 7:00 pm (TD Lawn)

The Line: Boston Bruins -150 / Washington Capitals +136 — Over/Below: 6.5 Click on to Get Newest Making a bet Odds

TV: NBCSN

The Washington Capitals and Boston Bruins meet Wednesday in NHL motion on the TD Lawn.

The Washington Capitals search for a win after successful six in their ultimate 8 video games. The Washington Capitals are averaging 3.4 targets in line with sport and are scoring on 29.1 p.c in their energy play alternatives. Nicklas Backstrom leads Washington with 10 targets, John Carlson has 14 assists and Alex Ovechkin has 63 pictures on objective. Defensively, the Washington Capitals are permitting 3.2 targets in line with sport and are killing 80 p.c in their fighters energy performs. Ilya Samsonov has given up 9 targets on 74 pictures confronted and Vitek Vanecek has allowed 47 targets on 517 pictures.

The Boston Bruins want a win after dropping 4 in their ultimate six video games. The Boston Bruins are averaging 3 targets in line with sport and are scoring on 26.8 p.c in their energy play alternatives. Brad Marchand leads Boston with 10 targets, Patrice Bergeron has 12 assists and Nick Ritchie has 42 pictures on objective. Defensively, the Boston Bruins are permitting 2.6 targets in line with sport and are killing 87.9 p.c in their fighters energy performs. Tuukka Rask has given up 33 targets on 318 pictures confronted and Jaroslav Halak has allowed 17 targets on 175 pictures.

The Capitals are 0-4 of their ultimate 4 Wednesday video games and 4-1 of their ultimate 5 general. The Bruins are 5-1 of their ultimate 6 house video games and 11-5 of their ultimate 16 general. The over is 10-3 in Capitals ultimate 13 video games as an underdog. The beneath is 10-3 in Bruins ultimate 13 Wednesday video games. The Capitals are 8-1 within the ultimate 9 conferences in Boston and 36-15 within the ultimate 51 conferences. The house workforce is 4-1 within the ultimate 5 conferences.

The Boston Bruins are most definitely the simpler workforce on paper, however it is the Capitals that is enjoying the simpler hockey at this time and has owned this collection over time. The Capitals have gained seven of the ultimate 10 conferences in opposition to the Bruins, and that incorporates successful 8 of the ultimate 9 conferences in Boston. The Bruins most definitely must be the favorites right here on their house ice, however the price is with the Caps and the plus cash.

Capitals at Bruins: Projected beginning goalies

Vitek Vanecek (9-4-3, 2.81 GAA, .909 SV%) vs. Tuukka Rask (8-3-1, 2.71 GAA, .896 SV%)

Vanecek returns to the crease after wins Feb. 25 and 27 by which he allowed a complete of four targets on 52 pictures. He has confronted the Bruins two times this season and is 1-1-0 with a .907 save share and three.53 targets in opposition to reasonable.

Rask is projected because the Bruins’ starter. He’ll glance to faucet into no matter he did ultimate day out at Madison Sq. Lawn in opposition to the New York Rangers Sunday when he allowed only one objective on 21 pictures, tying a season very best for targets allowed (3 times). He’ll face the Capitals for the primary time since Jan. 30 when he misplaced 4-3 in extra time at Capital One Area. Rask allowed 4 targets on 23 pictures in that one.

Capitals at Bruins: Odds, strains, predictions and alternatives

Prediction

Bruins 4, Capitals 2

Cash line (ML)

The BRUINS (-150) are average favorites on their house ice. Whilst Washington has been scorching, successful 4 of the previous 5 video games general, it has dropped 4 of the previous 5 as a highway underdog. Boston could also be 5-1 within the earlier six at house, and 4-0 in its previous 4 in opposition to groups with a successful file.

This is going in opposition to the collection developments, then again, as Washington has gained 36 of the previous 51 vs. Boston, together with 8 wins up to now 9 journeys to Beantown.

Towards the unfold (ATS)

The BRUINS -1.5 (+180) are a tempting play as you’ll just about double up if they may be able to duvet the puck line. This additionally is going in opposition to the developments on this collection. It could take an empty-net objective overdue, however that is surely price a small-unit play.

Over/Below (O/U)

The O/U line is 6, and I’m projecting a push on this explicit matchup. If I had a lean, it might be to the Below, which is 19-6-1 within the earlier 26 conferences in Massachusetts.